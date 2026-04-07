Da GTA V a un garage reale | vince una Dodge Viper unica

Una residente del North Carolina ha vinto una Dodge Viper personalizzata attraverso un'estrazione legata al videogioco Grand Theft Auto V. La vettura, unica nel suo genere, è stata consegnata dopo l'acquisto del gioco, trasformandosi in una vincita inaspettata. La vincitrice ha ricevuto il veicolo in un garage reale, collegando così il mondo virtuale a quello reale con sorpresa.

Cheri Parker, residente nel North Carolina, ha ottenuto l’estrazione di una Dodge Viper personalizzata dopo aver acquistato il videogioco Grand Theft Auto V. Il premio consiste in un veicolo unico che riproduce fedelmente la Bravado Banshee, l’auto virtuale presente nel titolo della Rockstar. L’evento nasce da un’iniziativa promozionale lanciata negli Stati Uniti durante l’uscita del quinto capitolo della saga. Il concorso era legato all’acquisto del software tramite il sistema PowerUp Rewards gestito da GameStop. La signora Parker non era consapevole di aver preso parte alla selezione, poiché aveva semplicemente messo a disposizione la propria carta di credito per permettere l’acquisto del gioco ai familiari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Da GTA V a un garage reale: vince una Dodge Viper unica Caricatore nano da 45w di anker rivoluziona i caricabatterie da viaggio grazie a una funzione unicail nano charger 45w di anker rappresenta una combinazione di design intelligente e prestazioni affidabili, pensata per utenti in movimento e per... Videogiochi, qualcuno ha creato per GTA una missione ispirata all’omicidio di Charlie KirkL’omicidio di Charlie Kirk ha ispirato alcuni utenti di Grand Theft Auto, uno dei più popolari videogame di sempre, per la creazione di una... Vince una Dodge Viper regalando GTA V: la storia della nonna gamerUna nonna negli Stati Uniti ha vinto un esemplare di Viper unico al mondo, replica della Bravado Banshee del videogame GTA V ... hdmotori.it La mamma più fortunata al mondo: acquista GTA V al figlio e vince una Dodge ViperNel lontano 2013, grazie a un concorso legato all'uscita di GTA V, una donna vinse una supercar senza saperlo. auto.everyeye.it