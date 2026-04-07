Stasera, 7 aprile 2026, Elly Schlein e Pier Luigi Bersani saranno ospiti di una trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7. L’appuntamento si concentra sulla crisi in Iran e sui recenti aumenti dei prezzi. Entrambi i politici interverranno per discutere delle attuali tensioni internazionali e delle conseguenze economiche sul territorio nazionale. La trasmissione andrà in onda in prima serata e sarà trasmessa in diretta televisiva.

Elly Schlein e Pier Luigi Bersani partecipano stasera, martedì 7 aprile 2026, alla trasmissione di approfondimento condotta da Giovanni Floris su La7. Il dibattito si concentra sulle ripercussioni economiche derivanti dal conflitto in Iran e sulle strategie politiche a ridosso delle prossime elezioni. L’appuntamento televisivo mette al centro l’impatto immediato della crisi iraniana sui consumatori italiani. I rischi concreti riguardano un aumento dei prezzi per i prodotti di largo consumo e una drastica riduzione dei collegamenti aerei. Il clima dello studio sarà stemperato dall’intervento satirico di Luca e Paolo, che curano la copertina del programma di prima serata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi Iran e rincari: Schlein e Bersani sfidano il Governo

Primarie o Dinosaurie? Spunta Bersani tra Conte e Schlein. E’ l’uomo della “non vittoria” e del “non governo”…Tu chiamalo, se vuoi, Papa nero, padre nobile, federatore, conciliatore, Richelieu, pontiere, pompiere, pacificatore, giaguaro, mucca nel corridoio:...

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La crisi energetica innescata dal conflitto con l’Iran mostra i suoi effetti anche nei cieli italiani. L’aeroporto di Brindisi è rimasto senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di oggi, martedì 7 aprile. L’avviso viene dai bollettini aeronautici, che invitano le co x.com