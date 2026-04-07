Crisi Golfo Fratoianni | Il Governo non assume una sola posizione politica – Il video

In un intervento pubblico, un rappresentante politico ha criticato l’assenza di una posizione chiara da parte del governo sulla crisi nel Golfo. Ha sottolineato che il governo non ha ancora adottato decisioni politiche specifiche e ha chiesto spiegazioni sulle sue scelte. La discussione si inserisce nel dibattito più ampio sulla gestione della crisi internazionale e sulle modalità di risposta delle istituzioni italiane.

(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 "E allora la mia domanda è: qual è la vostra scelta politica? Perché voi non potete venire qui a chiedere a noi unità senza assumere una posizione. Chiudete lo spazio aereo, andate alle Nazioni Unite per cercare di rivitalizzarle, invece di rimanere lì prendendo atto della crisi. Lo sappiamo tutti che il multilateralismo è in crisi, e allora? Ma che siete commentatori? E che cosa volete fare? Andate, chiedete la convocazione alle Nazioni Unite, proponete voi una risoluzione di condanna della guerra illegale". Così il leader di Avs Nicola Fratoianni alla Camera per l'informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto sull'uso delle basi italiane da parte degli Usa. 🔗 Leggi su Open.online

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Crisi Golfo, Guterres (Onu): Siamo sull'orlo di una guerra più ampia – Il video(Agenzia Vista) New York, 03 aprile 2026 "La crisi in Medio Oriente è precipitata nel suo secondo mese.

Temi più discussi: Meloni nel Golfo: Se la crisi peggiora a rischio energia. Schlein: Subalternità a Trump fa danni; Crisi Golfo, Guterres (Onu): Siamo sull'orlo di una guerra più ampia; Meloni chiude il tour nel Golfo: energia e diplomazia sotto i riflettori. Opposizione all'attacco; Trump a Easter Egg Roll ai bambini: Rivendete i miei autografi a 25.000 dollari su eBay.

Crisi Golfo, Fratoianni: Il Governo non assume una sola posizione politica(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 E allora la mia domanda è: qual è la vostra scelta politica? Perché voi non potete venire qui a chiedere a noi unità senza assumere una posizione. Chiudete lo spa ... la7.it

Crisi energetica e tensioni politiche: attesa per l'informativa della Meloni dopo il blitz nel GolfoIl rischio energia come incognita sull'azione del governo. Giovedì prossimo Giorgia Meloni sarà in Parlamento per un'informativa sulle mosse dell'esecutivo, dopo il colpo del referendum che ha bocciat ... tg.la7.it

La nuova crisi nel Golfo sta già avendo un impatto sul settore aereo globale che, se durerà nei prossimi mesi, rischia di avere un effetto devastante. Non si tratta solo di rotte più lunghe o costi in aumento: per le compagnie infatti il vero nodo è e sarà l’accesso - facebook.com facebook

Di fronte alla crisi energetica scatenata dalla guerra nel Golfo e al blocco del Gnl, i governi asiatici stanno intensificando l’uso del carbone, nonostante gli allarmi degli esperti sul clima e sulla salute. L'articolo di @marcoorioles x.com