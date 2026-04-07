Il mosaicismo confinato alla placenta è una condizione in cui alcune cellule della placenta presentano anomalie genetiche, mentre il feto ha un patrimonio genetico normale. Questa situazione viene spesso scoperta attraverso esami come l’amniocentesi, che analizza il liquido amniotico, e si verifica in seguito a risultati positivi al test NIPT. In questi casi, la diagnosi si basa su analisi genetiche specifiche e può risultare senza implicazioni dirette per la salute del bambino.

Buongiorno dottore, ho fatto l’amniocentesi dopo un NIPT positivo per Trisomia 13. L’amniocentesi è risultata negativa (feto sano), ma il genetista ha parlato di “mosaicismo confinato alla placenta”. In quel momento ero molto agitata e non ho ben capito cosa significa, quindi chiedo a lei: ci sarà qualche problema per il mio bambino o c’è il rischio che nasca con problemi? Grazie se vorrà rispondermi. Salve signora, la rassicuro: “mosaicismo confinato alla placenta” significa che la trisomia riscontrata dal NIPT è presente solo nella placenta e non nel feto, a “mosaico”, cioè soltanto in alcune cellule. Quindi può stare serena e godersi la gravidanza. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Cos’è il mosaicismo confinato alla placenta?”

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