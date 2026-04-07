Il body contouring è un trattamento che mira a ridurre il punto vita, spiegato dalla influencer Chanel Totti, che ha sottolineato come spesso venga scelto da chi ha problemi di lassità cutanea. La tecnica, che ha preso piede negli ultimi anni, si distingue per l’obiettivo di modellare la silhouette. In passato, si parlava principalmente di contouring, una tecnica di trucco volta a evidenziare i lineamenti del viso.

C’era una volta il contouring, la tecnica di trucco per “scolpire” il viso che tanto piaceva dieci anni fa. Oggi il termine è sempre meno associato al viso, e sempre più al corpo. L’ultima frontiera per un corpo scolpito e tonico è il body contouring, un ramo della medicina estetica che piace molto alle star. L’ultima ad averne parlato sui social è Chanel Totti: in una storia Instagram parla di “risultati di assoluto prestigio” ottenuti “in modo completamente naturale”. Ottenendo reazioni contrastanti, visto che ha soli 18 anni. Da anni si parla di body contouring: il nome non indica un trattamento in sé, piuttosto inquadra l’insieme di pratiche che permettono un rimodellamento del corpo senza ricorso alla chirurgia più invasiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cos’è il body contouring, il trattamento per assottigliare il punto vita fatto da Chanel Totti: “Rischio di emualzione delle coetanee, di solito lo fa chi ha problemi di lassità cutanea”

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