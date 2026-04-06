Cos'è il body contouring il trattamento per assottigliare il punto vita provato da Chanel Totti
Il body contouring è un trattamento di bellezza che mira a ridurre il girovita in modo naturale in poche sedute. Recentemente, è stato testato da Chanel Totti, che ha condiviso la sua esperienza. Il procedimento coinvolge tecniche specifiche per modellare e migliorare la definizione del punto vita, senza interventi invasivi. Questo tipo di trattamento si sta diffondendo tra chi cerca risultati visibili in breve tempo.
L'ultimo trattamento di bellezza provato da Chanel Totti? Si chiama body contouring e riesce ad assottigliare il punto vita in modo naturale in poche sedute: ecco come funziona. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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