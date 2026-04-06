Cos'è il body contouring il trattamento per assottigliare il punto vita provato da Chanel Totti

Il body contouring è un trattamento di bellezza che mira a ridurre il girovita in modo naturale in poche sedute. Recentemente, è stato testato da Chanel Totti, che ha condiviso la sua esperienza. Il procedimento coinvolge tecniche specifiche per modellare e migliorare la definizione del punto vita, senza interventi invasivi. Questo tipo di trattamento si sta diffondendo tra chi cerca risultati visibili in breve tempo.