Di recente, Belen Rodriguez ha condiviso sui social un’esperienza di malessere fisico collegata, in modo generico, alla vaccinazione. Questa dichiarazione ha suscitato una reazione pubblica, in particolare da parte dell’infettivologo Matteo Bassetti, scatenando un dibattito tra opinioni diverse sulla questione. L’episodio mette in evidenza come le testimonianze individuali possano influenzare il confronto pubblico sui vaccini.

Personaggi Tv. La recente presa di posizione di Belen Rodriguez sui propri canali social, in merito a un periodo di forte malessere fisico che avrebbe collegato in modo generico alle vaccinazioni, ha dato origine a un acceso scambio con l’infettivologo Matteo Bassetti. Le parole della showgirl argentina, molto seguita dal pubblico televisivo e online, hanno sollevato perplessità tra gli esperti di salute pubblica, che temono possibili effetti negativi sulla percezione dei vaccini da parte di un’ampia platea di utenti. Al centro della controversia vi è il modo in cui figure del mondo dello spettacolo intervengono su temi medici complessi, come la prevenzione delle malattie infettive e l’uso dei vaccini anti-influenzali e anti-Covid. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Cosa mi è successo dopo il vaccino”. Belen, scoppia la polemica: arriva la furia di Bassetti

