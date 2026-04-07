Artemis II compie il giro attorno alla luna | missione storica

Artemis II ha completato con successo il suo passaggio attorno alla luna, segnando una tappa importante nella storia dell’esplorazione spaziale. La missione ha coinvolto un'equipaggio che ha orbitato il satellite naturale, portando avanti un’operazione prevista e monitorata da vicino da tutti gli osservatori del settore. La giornata ha rappresentato un momento chiave in questa missione, che ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un giorno decisivo nello spazio. È stata la giornata più attesa della missione Artemis II, quella che ha segnato un momento storico per l’esplorazione spaziale. L’equipaggio ha raggiunto la massima distanza dalla Terra mai toccata da esseri umani a bordo di un veicolo spaziale, accompagnando questo traguardo con il passaggio ravvicinato alla Luna e l’osservazione diretta del suo lato nascosto. A bordo della capsula Orion, gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen hanno superato il precedente record stabilito dall’equipaggio di Apollo 13. Il nuovo record di distanza dalla Terra. Il 6 aprile alle 19:02 (EDT), la missione ha scritto una nuova pagina di storia: gli astronauti hanno raggiunto 252. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Artemis II compie il giro attorno alla luna: missione storica Artemis II, come funziona la missione che riporterà l'uomo attorno alla LunaPer la prima volta nel Ventunesimo secolo, degli astronauti torneranno a percorrere l'orbita lunare. La missione Artemis II compie il Flyby intorno alla Luna. Trump chiama gli astronauti: "Avete fatto la storia"E' stato il giorno della Luna, il più atteso della missione Artemis II , con il superamento del record della massima distanza dalla Terra mai... ARTEMIS: il ritorno sulla Luna Temi più discussi: La missione Artemis II compie il Flyby intorno alla Luna; La missione Artemis II compie il flyby intorno alla Luna; Gli astronauti di Artemis II partono per uno storico viaggio verso la Luna; Ritorno alla Luna, partita la missione Artemis II: tutti i suoi segreti. Artemis II live, compiuto il sorvolo intorno alla Luna. Trump agli astronauti: Avete fatto la StoriaDurante il passaggio dietro al piabeta si è compiuto l’atteso blackout delle comunicazioni con il centro di controllo della nasa in texas, durato circa 40 minuti. Battuto il record della missione Apol ... quotidiano.net La missione Artemis II compie il Flyby intorno alla Luna VIDEOE' stato il giorno della Luna, il più atteso della missione Artemis II, con il superamento del record della massima distanza dalla Terra mai raggiunta da un veicolo spaziale con un equipaggio: il pass ... ansa.it Tre minuti irripetibili. Durante la missione Artemis II, la capsula Orion della NASA ha osservato un raro allineamento: la Luna ha oscurato il Sole, offrendo una visione unica dallo spazio profondo. Le immagini in timelapse, registrate il 6 aprile 2026, mostrano il - facebook.com facebook VIDEO | La missione Artemis II compie il Flyby intorno alla Luna. Dopo 56 anni, gli astronauti hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra #ANSA x.com