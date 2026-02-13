Spazio, nuovo equipaggio in viaggio verso l’ISS Quattro nuovi membri dell’equipaggio sono partiti venerdì mattina da Cape Canaveral, in Florida, diretti alla Stazione Spaziale Internazionale, in un lancio che ha segnato il ritorno delle missioni con equipaggio completo dopo mesi di voli ridotti a causa della pandemia.

Quattro nuovi membri dell’equipaggio sono partiti venerdì mattina da Cape Canaveral, in Florida, diretti alla Stazione Spaziale Internazionale. La missione sostituirà i quattro astronauti rientrati in anticipo per un problema medico. La capsula SpaceX Dragon trasporta gli astronauti NASA Jessica Meir e Jack Hathaway, l’europea Sophie Adenot e il cosmonauta Andrey Fedyaev. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

La Nasa ha deciso di anticipare il rientro di quattro astronauti dalla Stazione spaziale internazionale a causa di un problema medico improvviso.

A causa di un problema di salute riscontrato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, la Nasa ha deciso di anticipare il rientro degli astronauti della missione Crew-11.

Crew 12 - il nuovo equipaggio per la ISS

