Spazio nuovo equipaggio in viaggio verso l' ISS
Spazio, nuovo equipaggio in viaggio verso l’ISS Quattro nuovi membri dell’equipaggio sono partiti venerdì mattina da Cape Canaveral, in Florida, diretti alla Stazione Spaziale Internazionale, in un lancio che ha segnato il ritorno delle missioni con equipaggio completo dopo mesi di voli ridotti a causa della pandemia.
Quattro nuovi membri dell’equipaggio sono partiti venerdì mattina da Cape Canaveral, in Florida, diretti alla Stazione Spaziale Internazionale. La missione sostituirà i quattro astronauti rientrati in anticipo per un problema medico. La capsula SpaceX Dragon trasporta gli astronauti NASA Jessica Meir e Jack Hathaway, l’europea Sophie Adenot e il cosmonauta Andrey Fedyaev. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su spazio nuovo
Nasa, problema medico sulla ISS: equipaggio rientra in anticipo
La Nasa ha deciso di anticipare il rientro di quattro astronauti dalla Stazione spaziale internazionale a causa di un problema medico improvviso.
Problema di salute per l’astronauta sull’Iss, Nasa anticipa rientro equipaggio
A causa di un problema di salute riscontrato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, la Nasa ha deciso di anticipare il rientro degli astronauti della missione Crew-11.
Crew 12 - il nuovo equipaggio per la ISS
Ultime notizie su spazio nuovo
Argomenti discussi: Spazio, Nasa conferma per 11 febbraio primo volo verso Iss dopo emergenza medica; Artemis II: a marzo il ritorno alla Luna; La Luna dovrà attendere ancora un po’, rinviata a marzo la missione Artemis 2 con 4 astronauti; Artemis II: la NASA simula il lancio. Ultime ore di test per la missione lunare.
Il nuovo spazio culturale - facebook.com facebook