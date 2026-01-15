Macron | La Francia invierà mezzi terrestri aerei e marittimi in Groenlandia

Il governo francese ha annunciato l’invio di ulteriori mezzi terrestri, aerei e marittimi in Groenlandia nei prossimi giorni. Questa decisione mira a rafforzare la presenza e le capacità operative della Francia nella regione, in risposta alle attuali dinamiche geopolitiche e ambientali. L’azione si inserisce in un quadro di attenzione crescente verso le aree artiche, dove le risorse e le rotte commerciali stanno assumendo un ruolo strategico.

La Francia invierà ulteriori “ risorse terrestri, aeree e marittime ” alla Groenlandia nei “prossimi giorni”. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron durante il suo discorso alle forze armate a Istres L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

