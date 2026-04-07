Il Napoli ha conquistato una vittoria per 1-0 contro il Milan, salendo al secondo posto in classifica. Durante la partita, l’allenatore del Napoli ha scelto di schierare in attacco un giovane giocatore, in risposta all’emergenza legata a un altro attaccante. La gara è stata descritta come molto complicata da parte di alcuni commentatori, che hanno definito il confronto tra le due squadre come uno dei più difficili degli ultimi tempi.

Il Napoli si porta al secondo posto vincendo 1-0 il match contro il Milan. Antonio Conte fa fronte all’emergenza Hojlund e schiera titolare in attacco Giovane, che svolge una partita a due facce. Ma quando il tecnico fa entrare Alisson Santos proprio al posto dell’ex Verona, tutto cambia. Niente da fare per i rossoneri, con Max Allegri che non ha gli stessi effetti degli azzurri per quanto riguarda i subentrati. Il Napoli sorpassa il Milan. Antonio Corbo scrive su Repubblica: Rimane Conte ad inseguire l’Inter. In ritardo ha cercato secondo posto e sorpasso. Ma che fatica, perché la supersfida di Pasqua si presenta invece come la partita più ottusa degli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Corbo: “Napoli-Milan la partita più ottusa degli ultimi tempi”

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Napoli 2-0 Milan - Luca Mastrangelo dopo partita #calcio #milan #napoli

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Corbo: Napoli-Milan la partita più ottusa degli ultimi tempiIl Napoli vince 1-0 contro il Milan, portandosi al secondo posto. Conte fa fronte all'emergenza in attacco, ma è con i cambi che decide il match. ilnapolista.it

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