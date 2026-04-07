Durante il periodo pasquale, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, effettuando posti di blocco in diverse zone della città. Contestualmente, si sono svolti eventi pubblici legati alla tradizione della festa giallorossa, con la presenza di personale in tenuta antisommossa e pattuglie in servizio di vigilanza. Le operazioni hanno coinvolto anche verifiche su documenti e misure di sicurezza per garantire l’ordine pubblico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il personale della Polizia di Stato, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposti dal Questore di Benevento in occasione delle festività pasquali e tesi a garantire sempre maggiore sicurezza per i cittadini, nel lungo week end appena trascorso ha proceduto ad effettuare numerosi dispositivi di controllo del territorio, avvalendosi del personale dell’Ufficio PrevenzioneGenerale e Soccorso Pubblico e della Squadra Volanti del Commissariato di Telese Terme, così come del personale della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria. In questi giorni il personale di polizia intervenuto ha operato.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Controlli ‘pasquali’ della Polizia tra posti di controllo e la festa giallorossa

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