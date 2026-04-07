Conte si candida Ct | voi lo vorreste alla guida degli azzurri?
Un possibile candidato alla guida della nazionale di calcio ha annunciato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di commissario tecnico. La notizia ha suscitato reazioni tra i tifosi, che si sono divisi tra chi supporta questa scelta e chi preferirebbe un'altra soluzione. La decisione definitiva ancora non è stata presa, ma l’interessato ha confermato di essere disposto a mettere a disposizione la propria esperienza per la squadra.
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