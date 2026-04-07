Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, con Alessandro Vocalelli, Antonio Conte rappresenterebbe una scelta ideale come commissario tecnico della nazionale italiana. La pubblicazione sottolinea come la sua esperienza e le sue capacità combinate lo rendano adatto a ricoprire quel ruolo. Non vengono forniti dettagli su eventuali candidature o decisioni ufficiali, ma si evidenzia il suo profilo come un binomio tra competenza tecnica e capacità di leadership.

La Gazzetta dello Sport, con Alessandro Vocalelli, ha elencato i motivi che renderebbero Antonio Conte il perfetto ct dell’ Italia. I dettagli. Conte, un ct coi fiocchi. Si legge sulla Gazzetta: Certo, esistono anche altre candidature autorevoli e rispettabili. Ma Conte ct sulla carta, e non solo, sarebbe una soluzione di primissimo livello. L’esperienza intesa come curriculum generale, ma anche nello specifico da Ct. Un ruolo che Conte conosce bene, per averlo svolto con successo per due anni. Una qualificazione agli Europei senza patemi, un girone eliminatorio con i successi con Belgio e Svezia, un ottavo straordinario con il 2-0 alla Spagna e la sconfitta con la Germania ai rigori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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De Laurentiis: «Conte alla Nazionale? Se me lo chiedesse non direi di no»Aurelio De Laurentiis è pronto a lasciar andare Antonio Conte in caso di chiamata come allenatore della Nazionale. Lo ha detto lo stesso presidente del Napoli a Los Angeles, dove si trova per la proie ... msn.com

#Conte sarebbe perfetto come ct: è la giusta sintesi tra allenatore e selezionatore La Gazzetta: "È capace di esaltare il momento positivo di ogni calciatore, riconoscendo il valore dello stato di forma. In un piano, è ovvio, collaudato e oliato, in cui ci sono priorità - facebook.com facebook