Durante una conferenza stampa, l’allenatore del Napoli ha espresso il suo apprezzamento per il ruolo di allenatore della Nazionale, ma ha precisato che non ci sono ancora decisioni definitive. Ha inoltre sottolineato che chi si avvicina a questa opportunità dovrebbe farlo con entusiasmo e senza atteggiamenti di superiorità. Dopo la vittoria contro il Milan, ha annunciato che incontrerà il presidente del club a fine stagione per parlare del suo percorso futuro.

Antonio Conte ammette il fascino della panchina dell’Italia, ma frena sull’immediato. Dopo la vittoria contro il Milan, l’allenatore del Napoli ha parlato della possibilità di guidare la Nazionale, confermando però che incontrerà De Laurentiis a fine stagione per discutere del suo futuro. Conte e l’Italia: il riconoscimento e la lealtà. In conferenza stampa, Conte ha risposto alle domande sul suo nome accostato alla Federazione italiana. “Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione, insieme ad altri: per tanti motivi Conte lo metterei”, ha dichiarato il tecnico. L’affermazione arriva naturale da chi ha già guidato la Nazionale e conosce l’ambiente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte in conferenza: “Chi viene qui deve avere entusiasmo, non spocchia! Sulla Nazionale…”

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