Conte futuro ct della Nazionale? Per i ' bookie' ci sono due favoriti per la sua successione al Napoli

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di un possibile ritorno di Antonio Conte come allenatore della Nazionale. Le dichiarazioni dello stesso Conte e del presidente di una grande squadra di Serie A hanno alimentato le discussioni, senza tuttavia confermare ufficialmente alcuna decisione. I bookmaker hanno indicato due nomi come favoriti per la futura panchina della selezione nazionale, mantenendo alta l’attenzione su questa possibile evenienza.

Dopo le dichiarazioni del tecnico salentino e di De Laurentiis, il nome dell'allenatore azzurro è sempre più caldo per la panchina dell'Italia Un ritorno del tecnico salentino alla guida dell'Italia trova riscontro anche nelle quote dei maggiori bookmaker: come riporta Agipronews, infatti, secondo gli analisti di Sisal e Snai il trainer leccese è in pole per succedere a Rino Gattuso, con una quota tra 3,50 e 4,50. A oggi l'unica insidia sembra essere rappresentata da un altro ex ct, Roberto Mancini, che in lavagna si attesta a 4 volte la posta giocata, mentre si allontanano altre soluzioni come Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, proposti entrambi a 12,00. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Conte o Allegri? La sfida tra i due possibili ct della Nazionale: perfetti per chi non vuole cambiare nullaI loro nomi sono saltati fuori un minuto dopo la sconfitta contro la Bosnia, per quell’attrazione un po’ ancestrale che il nostro Paese prova per...

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Temi più discussi: Mancini non ha paura, Conte ti stimola: il dibattito social sul nuovo ct. VOTA Chi è l'uomo giusto?; Gattuso lascia, chi sarà il prossimo Ct dell'Italia? Conte e Allegri i nomi principali; Nuovo ct Italia, dal Conte bis a Sarri: tutti i nomi in lista per rimpiazzare Gattuso; Italia, post Gattuso a chi tocca? Conte o Mancini, per il futuro si guarda al passato.

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Conte e la candidatura per il posto da ct dell’Italia (che anche De Laurentiis appoggia)Perché non deve sorprendere la doppia apertura (del tecnico e del presidente del Napoli) all'ipotesi di un ritorno di Conte alla guida della nazionale. Bisogna avere solo la pazienza di aspettare metà ... panorama.it

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