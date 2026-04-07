Conte eroe scontroso mai pago di lodi sempre affamato

Nella 31ª giornata del campionato 2025-26, il match si è svolto allo stadio Maradona, con una prestazione che ha evidenziato le difficoltà del calcio italiano. La partita ha visto un confronto caratterizzato da molte occasioni mancate e da uno stile di gioco poco brillante. Un protagonista della giornata è stato un allenatore noto per il suo carattere schivo e la sua insaziabile fame di successi, apprezzato per il suo ruolo di eroe scontroso.

Sette punti. Non si riapre nulla, per carità. Ma noi pensiamo a vincerle tutte. Un'annotazione: i Fab Four nel primo tempo sembra che si pestino i piedi Ni Napoli 28012026 - Champions League Napoli.-Chelsea foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Antonio Conte FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 31° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Ed ecco a voi il virus intestinale. Bussa e si porta via proprio lui: Erasmo di Danimarca, l’unico centravanti a disposizione. Già. Perché nel frattempo in settimana era scoppiato il caso Piedone big Rom. Pieno di aspetti oscuri. Il dannato infortunio d’annata si rifà vivo e lo costringe a lasciare la nazionale belga, ma intanto elude la convocazione della società azzurra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte eroe scontroso, mai pago di lodi, sempre affamato Leggi anche: Shoah: Conte, 'memoria e impegno per dire 'mai più' sempre nostra bussola' Provedel svela: «Sarri? E’ sempre stato molto determinato e affamato! Atalanta è una squadra fortissima. Sui rigori…»Diomande incanta mezza Europa ma…Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan,...