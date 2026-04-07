Claudia Conte obiettivo mondo della moda molti fidanzati dall’arrivo a Roma | dall’attore Bocciarelli al calciatore Paradiso

Da ilgiornaleditalia.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudia Conte è spesso presente nel mondo della moda e degli eventi romani. Da quando si è trasferita nella capitale, ha attirato l’attenzione di diversi uomini noti del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui un attore e un calciatore. La sua presenza nei circoli sociali di Roma ha tenuto banco nel gossip locale, alimentando conversazioni sui rapporti e le frequentazioni della influencer.

Nella Roma mondana e degli eventi, il nome di Claudia Conte circola da tempo. Prima della recente attenzione mediatica legata alla relazione con Matteo Piantedosi, la giovane aveva già costruito una rete di conoscenze nella Capitale per perseguire l' "obiettivo di sfondare nel mondo della moda". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Claudia Conte, “obiettivo mondo della moda”, molti fidanzati dall’arrivo a Roma: dall’attore Bocciarelli al calciatore Paradiso

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