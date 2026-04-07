Claudia Conte è spesso presente nel mondo della moda e degli eventi romani. Da quando si è trasferita nella capitale, ha attirato l’attenzione di diversi uomini noti del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui un attore e un calciatore. La sua presenza nei circoli sociali di Roma ha tenuto banco nel gossip locale, alimentando conversazioni sui rapporti e le frequentazioni della influencer.

Nella Roma mondana e degli eventi, il nome di Claudia Conte circola da tempo. Prima della recente attenzione mediatica legata alla relazione con Matteo Piantedosi, la giovane aveva già costruito una rete di conoscenze nella Capitale per perseguire l' "obiettivo di sfondare nel mondo della moda". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Claudia Conte, “obiettivo mondo della moda”, molti fidanzati dall’arrivo a Roma: dall’attore Bocciarelli al calciatore Paradiso

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Temi più discussi: Claudia Conte, l’intervista alla scrittrice: Coraggio non è non avere paura, ma scegliere da che parte stare; Caso Piantedosi, scudo di FdI, lite sugli incarichi a Claudia Conte. Pd e 5S: Serve chiarimento; Claudia Conte, la prezzemolina dalla Ciociaria tra cinema, giornalismo e salotti; Non posso negarla, Claudia Conte conferma la relazione con il ministro Piantedosi.

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Nelle more della vicenda di Claudia Conte, che ha rivelato di avere una relazione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, c’è anche una storia che riguarda un ex deputato del Partito Democratico. La racconta oggi Il Fatto: Renzo Lusetti nel luglio 2021 h - facebook.com facebook

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