Venerdì alle 17:30 presso la sede dell’Autorità portuale si terrà la presentazione del libro ‘Cicatrici di terra, semi di speranza’, scritto dalla deputata Ilaria Fontana. La parlamentare interverrà insieme alla ricercatrice Giulia Mazzanti per un dialogo sul contenuto dell’opera. L’evento si svolgerà in un contesto istituzionale, con la partecipazione di presenti e rappresentanti dell’ente portuale.

Venerdì alle 17,30 nella sede dell’Autorita portuale si presenta il libro ‘Cicatrici di terra, semi di speranza’ della parlamentare Ilaria Fontana, che dialogherà con la ricercatrice Giulia Mazzanti. Alla presentazione ci saranno anche l’assessore regionale all’ambiente David Barontini e i parlamentari del movimento 5 stelle Riccardo Ricciardi e Andrea Quartini. Previsto anche un intervento del consigliere comunale dei 5 Stelle Matteo Martinelli e dell’ex assessore all’ambiente Sarah Scaletti. Il libro, che è pubblicato dalla casa editrice e laboratorio politico-culturale Gte, offre al lettore un interessante viaggio tra le bonifiche dei siti inquinati, spaziando dalle normative alle risorse che tutti noi possiamo mettere in atto per il cambiamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Cicatrici di terra, semi di speranza’. Il libro della deputata Fontana

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