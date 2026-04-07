Da alcuni giorni si susseguono dubbi e voci riguardo a un possibile lockdown energetico in Italia, con discussioni che coinvolgono ipotesi di smart working e targhe alterne. La domanda principale riguarda se e quando questa misura potrebbe essere adottata, mentre le fonti ufficiali non hanno ancora fornito risposte certe. La situazione resta in evoluzione, alimentando le incertezze tra cittadini e aziende.

Roma, 7 aprile 2026 – In Italia ci sarà un lockdown energetico? E, se sì, quando scatterà? Sono le domande che molti si stanno ponendo da alcuni giorni a questa parte. Il timore è infatti che la guerra nel Golfo, e in particolare la chiusura prolungata dello stretto di Hormuz, possano portare a carenze di materie prime (gas e petrolio in particolare, ma non solo) e a conseguenti misure emergenziali per farvi fronte. Se non un blocco totale, la necessità di contenere alcuni consumi. Le parole di Crosetto. A riaprire la questione sono state le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto che in un’ampia intervista al Corriere, ha anche toccato il tema delle conseguenze della guerra all’Iran dicendo “Nel giro di un mese molto potrebbe essere bloccato”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ci sarà davvero un lockdown energetico? Lo spettro di smart working e targhe alterne fra conferme e smentite

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