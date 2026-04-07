Chiuso il ponte tra Arabia Saudita e Bahrein

Il ponte King Fahd Causeway, che collega l'Arabia Saudita e il Bahrein, è stato chiuso in seguito alle segnalazioni di una possibile minaccia di attacco proveniente dall'Iran. La decisione è arrivata in un momento di tensione tra le autorità locali e le preoccupazioni legate a un ultimatum recentemente emesso dall'amministrazione statunitense. La chiusura riguarda il traffico pedonale e veicolare sulla via di collegamento.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Attacchi notturni hanno colpito un complesso petrolchimico in una vasta area industriale della Saudi Basic Industries Corporation nella città di Jubail, in Arabia Saudita, dopo che installazioni simili erano state colpite da Usa e Israele in Iran. Jubail, nell'Est del Paese, è una delle più grandi città industriali del mondo e vi si producono acciaio, benzina, prodotti petrolchimici, oli lubrificanti e fertilizzanti chimici. Il ponte King Fahd Causeway, importante arteria che collega Arabia Saudita e Bahrein, è stato chiuso a causa della minaccia di un attacco da parte dell'Iran in vista dell'ultimatum di Trump. 🔗 Leggi su Today.it

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