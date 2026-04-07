Scarlett Jade Plott è conosciuta come la compagna di Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e partecipante del Grande Fratello. La loro relazione è stata oggetto di attenzione pubblica, ma lei si mantiene lontana dai riflettori. Non sono emerse altre informazioni sulla sua vita o attività professionale, e la coppia preferisce mantenere un basso profilo sulle questioni personali.

Scarlett Jade Plott è la fidanzata di Zeudi Di Palma, una presenza discreta e fondamentale nella vita dell’ex Miss Italia ed ex concorrente del Grande Fratello. Chi è Scarlett Jade Plott. 31 anni e una carriera nel mondo della moda, Scarlett Jade Plott è un’esperta di comunicazione digitale oltre che una top model che ha collaborato con brand internazionali e sfilato sulle passerelle di tutto il mondo. Scarlett è inoltre una personalità famosissima e molto seguita nella comunità LGBTQIA+, non a caso ha creato insieme ad altre attiviste il podcast Lesbian Supper Club. Uno spazio importante e molto seguito in cui affronta temi come il femminismo e la cultura queer. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Scarlett Jade Plott, la fidanzata di Zeudi Di Palma

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Zeudi Di Palma ha svelato la sua nuova relazione: l'ex Miss è stata fotografata insieme alla compagna Scarlett Jade Plott, modella 31enne nota nel mondo dei podcast. Zeudi, che aveva già raccontato di essere bisessuale, aveva dichiarato di voler una relazio - facebook.com facebook

"zeudi presenta la nuova fidanzata scarlett, nessuno stupore dei fan sul fatto che si tratti di una donna" x.com