L’amministrazione di Cheremule ha annunciato un piano per incentivare l’apertura di nuove attività commerciali nel centro del paese. L’iniziativa prevede la possibilità di utilizzare locali gratuitamente e di usufruire di esenzioni fiscali per l’avvio di un negozio di alimentari. La misura mira ad attrarre operatori economici e a contrastare l’isolamento del territorio.

L’amministrazione di Cheremule ha lanciato un’iniziativa per attrarre nuovi operatori economici, offrendo spazi gratuiti e sgravi fiscali per l’apertura di un negozio di alimentari nel centro abitato. Il comune del Sassarese, che conta attualmente 380 residenti, sta affrontando una sfida legata all’assenza di un punto vendita per i prodotti di base. Questa carenza ha trasformato la spesa quotidiana in un problema sociale, costringendo le persone a spostarsi verso i centri vicini e accentuando il distacco della comunità dal proprio territorio. Per rispondere a questa emergenza, l’ente locale ha deciso di intervenire attivamente per individuare imprenditori interessati a gestire un’attività commerciale nel cuore del paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cheremule sfida l’isolamento: zero tasse e locali gratis per un negozio

Aprire un negozio: costi, burocrazia e tasse da conoscere prima di iniziareTempo di lettura: 4 minutiAprire un nuovo negozio è un progetto entusiasmante, ma prima di accendere le luci e alzare la serranda è fondamentale...

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