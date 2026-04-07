Nel primo turno del torneo NCAA, la partita si preannuncia come una fase relativamente semplice per la testa di serie numero uno. La sfida si concentra su quali sviluppi possa avere il percorso di un giocatore emergente, come Dame Sarr, in questa competizione. La partita si svolge in un contesto di grande attesa, con l’obiettivo di capire come il giovane atleta possa contribuire al cammino della propria squadra.

Il primo turno del torneo NCAA, almeno sulla carta, dovrebbe essere poco più di una formalità per una testa di serie numero 1. Ma come spesso accade a marzo, la teoria lascia spazio al caos. Duke, numero uno della regione e dell’intero tabellone, si ritrova sorprendentemente a dover inseguire contro Siena Saints, sedicesima testa di serie e programma lontano dai riflettori del grande basket. Eppure, per almeno 20 minuti, il campo racconta una storia completamente diversa. I Blue Devils chiudono il primo tempo sotto di 11 punti, storditi dall’intensità e dall’organizzazione difensiva di Siena. È una partita sporca, fisica, spezzata: esattamente il tipo di gara che una favorita vorrebbe evitare. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Che giocatore può diventare Dame Sarr

Basket: italiani in NCAA, non solo Dame Sarr. L’intera stagione universitaria azzurra 2025-2026Ampio, praticamente infinito l’universo della NCAA che sta avviandosi verso le fasi finali.

Beffa per i Duke dell’italiano Dame Sarr: eliminati per un canestro folle all’ultimo secondo. Avevano il 98% di superare il turnoNessuna squadra nella storia della NCAA era riuscita a perdere una partita dopo essere stata in vantaggio di almeno 15 punti all’intervallo.

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Duke vola e Dame Sarr continua a crescere: l’azzurro sta conquistando i Blue DevilsNella notte Duke ha battuto SMU, ottenendo così la 13^ vittoria in 14 partite disputate fin qui nella stagione del college basketball americano. E, ancora una volta, tra i protagonisti del successo ... sport.sky.it