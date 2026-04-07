Cgil Savona Simone Turcotto guida l’organizzazione | ecco la sfida

Simone Turcotto è stato nominato alla guida della segreteria confederale della Camera del Lavoro di Savona, assumendo la responsabilità dell’organizzazione. La sua nomina è stata annunciata recentemente e rappresenta un nuovo passo per l’ente locale. Turcotto prende il posto di chi ha ricoperto il ruolo in passato e si prepara a gestire le attività e le problematiche legate alla rappresentanza dei lavoratori nella zona.

Simone Turcotto è il nuovo volto della segreteria confederale della Camera del Lavoro di Savona, dove assume la responsabilità dell’organizzazione. L’elezione è avvenuta martedì 7 aprile 2026 durante l’assemblea generale tenutasi presso la sede sindacale. Il voto, svoltosi tramite scrutinio segreto, ha una partecipazione di 60 persone su un totale di 72 aventi diritto. Il consenso per Turcotto è stato ampio, con 51 preferenze favorevoli a fronte di 5 voti contrari e 4 astenzioni. Un profilo operativo tra trasporti e industria. L’ascesa di Simone Turcotto alla segreteria confederale non è casuale, ma frutto di un percorso consolidato all’interno della Cgil. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cgil Savona, Simone Turcotto guida l’organizzazione: ecco la sfida Savona: nuovo sportello Cgil per lavoro e CV al CampusLo sportello Informa Lavoro del Sol Cgil è stato inaugurato oggi a Savona, all’interno del Campus Universitario. Leggi anche: Coppa Italia, la Sciorba ospita la Final Four: Pro Recco in pole, sfida aperta tra AN Brescia e RN Savona Si parla di: Michele Bello è il nuovo segretario generale della Filt Cgil Savona. Simone Turcotto eletto nella segreteria confederale di Cgil SavonaSavona. Simone Turcotto entra a far parte della segreteria confederale della Camera del Lavoro di Savona con delega all’organizzazione. L’elezione del nuovo segretario confederale è avvenuta nel corso ... liguria24.it Michele Bello è il nuovo segretario generale della Filt Cgil SavonaEspressi 22 voti favorevoli, un astenuto. Bello dichiara: Lavorerò in continuità con quanto portato avanti da Turcotto ... ivg.it