In piazza la settimana dell’amore Una foto con ’l’anima gemella’

In centro a Bondeno è iniziata la settimana dedicata all’amore. Da oggi fino a domenica, in piazza Garibaldi, c’è una grande installazione romantica. La trovano tutti, per scattare una foto con il proprio partner o con chi si ama. L’obiettivo è rendere speciale il periodo di San Valentino e invitare le persone a condividere momenti felici in piazza.

