In piazza la settimana dell’amore Una foto con ’l’anima gemella’

In centro a Bondeno è iniziata la settimana dedicata all’amore. Da oggi fino a domenica, in piazza Garibaldi, c’è una grande installazione romantica. La trovano tutti, per scattare una foto con il proprio partner o con chi si ama. L’obiettivo è rendere speciale il periodo di San Valentino e invitare le persone a condividere momenti felici in piazza.

A Bondeno è partita la “settimana dell’amore” per celebrare San Valentino. Fino a domenica 15, infatti, in piazza Garibaldi sarà presente una romantica installazione che, oltre ad abbellire il centro, potrà essere utilizzata dalle persone per scattare una foto in compagnia della propria anima gemella. Si tratta di una gigante scritta “love” (amore in inglese, ndr), posizionata dal Comune nel cuore di piazza Garibaldi, facilmente accessibile da chiunque passeggi per il centro, "magari dopo aver acquistato una rosa, un dolce o un pensiero in una delle nostre attività commerciali di vicinato – commenta il sindaco, Simone Saletti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

