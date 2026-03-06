Milan-Inter Antonini | Derby? Metterei la firma col sangue per un 1-0 Segna Modric

Luca Antonini, ex terzino del Milan dal 2008 al 2013, ha parlato del prossimo derby tra Milan e Inter, affermando che vorrebbe vincerlo con un risultato di 1-0 e che Modric potrebbe essere il marcatore. L’intervista si concentra sulle sue preferenze e sul suo entusiasmo per questa partita, senza entrare in analisi approfondite o considerazioni strategiche.

Batte ancora forte per il Diavolo il cuore di Luca Antonini, che con la maglia del Milan vinse lo scudetto da protagonista nel 2011. L'ex terzino rossonero si è raccontato sulle pagine de 'La Repubblica'. Di seguito la sua intervista. Il pronostico per il derby: "Metterei la firma col sangue per un 1-0 con gol di Modric". Sulle differenze tra il suo Milan e quello attuale: "La nostra squadra era di ben altro livello: basti pensare che in quel Milan un campione come Pirlo quell'anno faceva la riserva. Ora l'Inter è più forte, ma con Allegri i rossoneri sanno come preparare le partite importanti e possono giocarsela". Su Allegri: "È il valore aggiunto del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

