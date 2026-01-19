Torino più di 12 coltellate a un uomo per rubargli l’Iphone | tre persone in carcere per tentato omicidio
A Torino, tre persone sono state arrestate con l’accusa di tentato omicidio dopo aver inferto più di 12 coltellate a un uomo, nel tentativo di sottrargli un iPhone. La vittima è stata immobilizzata e colpita in diverse parti del corpo, tra cui lombare, fianco, collo e volto. L’episodio si è verificato in un contesto di rapina, e le autorità stanno approfondendo le responsabilità dei coinvolti.
Una donna teneva la vittima bloccata a terra, due uomini lo colpivano con numerosi fendenti: sei nella regione lombare destra, tre al fianco sinistro, altri all’orecchio destro, alla guancia sinistra, al collo a sinistra e alla mano destra. Motivo? Impossessarsi dell’Iphone 12 dell’uomo.🔗 Leggi su Torinotoday.it
