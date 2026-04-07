Nelle ultime settimane, un animale selvatico è stato visto a breve distanza da un centro abitato della provincia di Sondrio. La notizia è stata comunicata dall’amministrazione comunale tramite il proprio profilo Facebook ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’avvistamento. La presenza del lupo nella zona ha generato interesse tra i residenti e le autorità locali, che stanno monitorando la situazione.

Nei giorni scorsi un lupo è stato avvistato nei pressi del centro abitato di Castione Andevenno: a darne notizia, attraverso il proprio profilo Facebook ufficiale, l'amministrazione del Comune alle porte di Sondrio. La stessa amministrazione comunale ha provveduto ad allertare la Polizia provinciale e ha rivolto alla cittadinanza alcune raccomandazioni. In particolare quelle di sorvegliare con cura gli animali domestici: evitare di lasciarli incustoditi, soprattutto nelle ore serali e notturne; prestare particolare attenzione nelle aree periferiche e in prossimità di zone boschive. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Incontro ravvicinato in paese: un lupo corre tra le case e le macchine del centro abitatoA Modigliana, in pieno centro abitato, è stato avvistato un lupo che correva per le strade e tra le macchine.

Avvistato un lupo nei campi dell'Adda Martesana

Temi più discussi: Castione: avvistato un lupo nelle vicinanze del centro abitato; Avvistato un lupo vicino Castione Andevenno: allerta del Comune; Lupo avvistato vicino al centro abitato di Castione Andevenno; Lupo avvistato a Castione Andevenno, il Comune invita alla prudenza. ''Segnalate altri casi''.

Lupo avvistato in provincia di Milano. Le raccomandazioni ai residentiL'esemplare avvistato lungo il torrente Molgora non rappresenterebbe un pericolo per l'uomo ma potrebbe attaccare cani e gatti ... ilfattoquotidiano.it

Avvistato un lupo tra Gorgonzola e Bussero. Scatta l’appello del Comune: Prudenza e cani al guinzaglioBussero (Milano) – Un avvistamento nelle campagne fra Bussero e Gorgonzola, è un lupo. La segnalazione è arrivata nei giorni scorsi da un cittadino e guardia venatoria, ed è già nelle mani degli ... ilgiorno.it

Aggressione lunedì 6 aprile in un bar di Castione della Presolana con l’intervento dei Carabinieri e di un’ambulanza. Interviene la minoranza - facebook.com facebook