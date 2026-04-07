Cassano ha commentato il recente 5-2 tra Inter e Roma, sottolineando la forza della squadra e le qualità di alcuni giocatori. Ha riconosciuto l'importanza di Cristian Chivu nel sviluppo della squadra e ha esaltato le doti del capitano nerazzurro, definendolo tra i migliori al mondo. Nel suo intervento, ha anche commentato alcune opinioni di commentatori esterni, senza risparmiarsi da critiche.

Inter News 24 Cassano analizza il travolgente 5-2 sulla Roma esaltando il lavoro di Cristian Chivu e le doti del capitano nerazzurro. Le dichiarazioni di Antonio Cassano durante l’ultima puntata di Viva el Futbol non hanno lasciato spazio a interpretazioni. L’ex attaccante ha commentato con il suo stile diretto la netta vittoria dell’Inter contro la Roma, sottolineando la superiorità tecnica e atletica della squadra di Cristian Chivu. Secondo Cassano, il successo per 5-2 è la naturale conseguenza di una rosa costruita per dominare, ormai prossima a raccogliere i frutti di un percorso iniziato tempo fa. « Inter più forte senza se e senza ma. Lautaro il più forte del campionato senza se e senza ma, il più forte della Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cassano senza filtri: «L’Inter la più forte. Lautaro è tra i migliori al mondo, anche se i pagliacci dicono che…»

Cassano si racconta senza filtri: dalla Sampdoria al mancato passaggio alla Fiorentina, fino alle critiche a PioliZaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United,...

Berg elogia la Serie A: «Campionato fantastico, con storia e qualità. L'Inter è tra le migliori al mondo»Il capitano del Bodo Glimt, Patrick Berg, si prepara a confrontarsi con uno dei club più prestigiosi del calcio mondiale, l’Inter, nel delicato...

Temi più discussi: L’agonia dei passi, tra i disciplini di Cassano dove il popolo detta il ritmo a Dio · LaC News24; Venerdì Santo, il grido del Vescovo Savino: La tratta è schiavitù, non possiamo restare indifferenti; Cagni si vendica di Adani: Vi faccio vedere un suo video dell'Empoli, pensate che lo paghiamo noi; Cassano punge Firenze: Pretendono di vincere, ma l’ultima volta che hanno vinto? Con Antognoni?.

Cassano duro sull’Italia: Giocatori mediocri, bisogna rifondare tuttoNuove dichiarazioni senza filtri di Antonio Cassano sul momento della Italia dopo l’eliminazione nei playoff Mondiali contro la Bosnia ed Erzegovina. Ospite di Viva el Futbol insieme a ... tuttojuve.com

Cassano durissimo: «Abbiamo ammazzato il calcio, è uno schifo che questi personaggi hanno ridotto ad una pattumiera il calcio»Cassano duro: «Hai fatto schifo, non hai personalità e qualità: la follia è che io devo dare 7-8 milioni ad alcuni, è una follia» ... calcionews24.com

Cassano: “Lautaro tra i 2 o 3 centravanti più forti al mondo. Ai pagliacci che criticano dico…” x.com

Enrica Cassano “duramadre” . Una lunga storia di vita del nostro meridione dopo la guerra. La voglia di rinnovarsi contro quella di rimanere fedeli alle vecchie tradizioni, un amore vero ma vissuto all’ombra di una maledizione. Chi cerca positività , ne trova be - facebook.com facebook