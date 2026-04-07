Case per i dipendenti | ecco come ottenere i fondi Staff House

Le aziende del settore turistico e della ristorazione possono presentare domanda per ricevere i contributi destinati alle case per i dipendenti. La richiesta può essere avanzata fino al 5 maggio 2026, secondo quanto previsto dal Decreto Staff House. Questi fondi sono destinati a finanziare l’alloggio dei lavoratori, con procedure e requisiti indicati nelle disposizioni ufficiali.

Le imprese del settore turistico e della ristorazione possono richiedere, fino al 5 maggio 2026, i contributi per l’alloggio dei dipendenti previsti dal Decreto Staff House. La misura mira a stabilizzare le condizioni abitative dei lavoratori attraverso sussidi diretti alle aziende. L’accesso agli incentivi è aperto dal 2 aprile e si concluderà il 5 maggio 2026. Le domande devono essere inoltrate tramite il portale di Invitalia utilizzando le credenziali SPID, CNS o CIE. Lo sportello telematico osserva un orario di attività che va dalle 10.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì. Le procedure di invio sono state attivate a partire dalle ore 12 del 2 aprile e termineranno alle 17 del 5 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Case per i dipendenti: ecco come ottenere i fondi Staff House Lavoratori turismo, al via ai contributi Staff House per le imprese, domande dal 2 aprileDalle ore 12 del 2 aprile 2026 sino alle ore 17 del 5 maggio 2026 le imprese del settore turistico – ricettivo e quelle operanti nelle attività di... Fondi strutturali europei, la sfida della capitalizzazione per ottenere risultati duraturiRoma, 23 marzo 2026 – C'è un problema ricorrente nella gestione dei fondi strutturali europei: i progetti nascono, producono risultati, e poi si... How to Turn Your Dream Into Reality Even If You're Starting From Nothing Temi più discussi: Turismo. Incentivi per riqualificare gli alloggi dei dipendenti – LMF; Genova, il piano per 60 case a prezzi scontati per gli studenti: ecco i quartieri coinvolti; Bonus affitto per lavoratori nel turismo al via: domanda entro il 5 maggio 2026; Cassa Depositi e Prestiti scende in campo sulla casa. Daniela Santanchè annuncia il focus sulle case per i lavoratori nel settore turistico - Gaeta.itIl Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha recentemente dichiarato il suo impegno a favore delle staff house, ovvero abitazioni destinate ai lavoratori stagionali del settore turistico. Con ... gaeta.it Case per i dipendenti del settore turistico: incentivi del governoIl Governo ha destinato 120 milioni di euro di investimenti per lo staff housing, il programma destinato ai lavoratori del turismo nell’ambito del più ampio Piano Casa. Secondo le intenzioni del ... laprovinciadicomo.it A Pasqua e a Pasquetta siamo CHIUSI Vi aspettiamo da martedì 7 aprile Buone Feste da tutto lo Staff Griffe House Gaglianico - Via del Mosso 2, Strada Trossi (Biella) Torino - Corso Vercelli 400 #pasqua #pasquetta #outlet #sconti - facebook.com facebook L'incentivo “Staff House” è ai nastri di partenza: dal 2 aprile via libera alla domanda da parte delle imprese turistiche. Previsti contributi a fondo perduto per la riqualificazione di alloggi per i dipendenti - Incentivi alle imprese / Pubblico x.com