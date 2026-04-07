Carburanti in Sicilia | gasolio a 2,14€ Codacons grida all’emergenza

Nella giornata di martedì 7 aprile 2026, i prezzi dei carburanti in Sicilia hanno raggiunto 2,14 euro al litro per il gasolio. Il Codacons ha chiesto al Governo di intervenire, definendo i recenti aumenti una crisi di portata nazionale. La richiesta arriva in un momento in cui le tariffe sono salite in modo significativo, generando preoccupazioni tra automobilisti e consumatori.

Il Segretario Nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, lancia un appello urgente al Governo affinché consideri il rincaro dei carburanti come una crisi di portata nazionale, a seguito degli ultimi rialzi registrati in Sicilia nella giornata di martedì 7 aprile 2026. I nuovi dati pubblicati dal Mimit mostrano che in territorio siciliano il costo della benzina self ha raggiunto i 1,803 euro al litro, mentre per il gasolio self la cifra sale a 2,141 euro. Questi valori confermano una tendenza al rialzo che continua a penalizzare pesantemente l’economia domestica e professionale dell’isola. L’analisi condotta dal Codacons evidenzia un incremento rispetto ai valori di venerdì 3 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carburanti in Sicilia: gasolio a 2,14€, Codacons grida all’emergenza Benzina e gasolio sempre più cari in Sicilia: il Codacons valuta esposto alle Procure"Sui carburanti servono interventi immediati e concreti: non bastano riunioni o convocazioni delle compagnie petrolifere". Carburanti, nuovi aumenti in Sicilia: rincari su benzina e gasolio preoccupano i consumatoriSecondo i dati del Codacons, in un giorno la benzina self sale a 1,776 euro al litro e il gasolio a 2,087. Temi più discussi: Nuovi rincari, in Sicilia aumentano i prezzi di benzina e gasolio; Caro carburanti in Sicilia: gasolio oltre 2 euro; Caro carburante, prezzi alle stelle: per raggiungere la Sicilia dal Nord si spendono oltre 300 euro; Carburanti, la proroga del taglio delle accise non basta: in Sicilia prezzi più alti. Caro carburanti, in Sicilia benzina e gasolio ancora in aumento. Taglio accise inefficaceCaro carburanti in Sicilia: nuovi rincari anche oggi. Il Codacons attacca il Governo Meloni per una situazione allarmante. newsicilia.it Caro-petrolio, il prezzo dei carburanti cresce ancora: per Pasqua rincari in Italia e in SiciliaCresce ancora il prezzo dei carburanti in Italia e in Sicilia. Secondo i dati Mimit e le analisi del Codacons a livello nazionale e regionale conferma una corsa che non si arresta e che rende insuffic ... ilsicilia.it Prosegue il rialzo dei carburanti: benzina self in media a 1,782 euro al litro, gasolio a 2,143 euro. Il Codacons: confermata la stangata di Pasqua #ANSA - facebook.com facebook Caro #carburanti: il Ministro @matteosalvinimi al lavoro per evitare speculazioni durante ponte di #Pasqua mit.gov.it/comunicazione/… x.com