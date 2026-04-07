La Commissione europea ha comunicato che le riserve di carburanti per aerei degli Stati membri coprono circa 90 giorni, ma la composizione di queste scorte varia da paese a paese. La portavoce della Commissione ha sottolineato che, nonostante le riserve siano sufficienti, la distribuzione e l’approvvigionamento di jet fuel presentano differenze tra i vari Stati. È stato inoltre evidenziato che un coordinamento più stretto potrebbe aiutare a gestire eventuali carenze.

«Gli stock di emergenza variano tra Stati membri, serve coordinamento sulle carenze di jet fuel». Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione europea Anna-Kaisa Itkonen da Palazzo Berlaymont, rispondendo a una domanda sulle carenze di carburante per aerei negli aeroporti europei. L’arte come provocazione ha stufato. Si dica quando è una «ca. pazzesca» Vien da chiedersi, infatti, come sia avvenuto che il tradizionale concetto di arte, comunemente intesa (al di là di talune astruserie filosofiche) come strumento di gratificazione estetica eo di stimolazione morale dei fruitori, sia stato abbandonato al punto da rendere possibile... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Carburanti aerei, Commissione Ue: «Le riserve coprono 90 giorni, ma la composizione è nazionale»

Guerra in Medio Oriente, la Ue valuta il razionamento dei carburanti e un nuovo ricorso alle riserve strategicheL’Unione europea, come da annunci dei giorni scorsi, inizia a prepararsi apertamente a scenari di emergenza energetica, inclusa l’ipotesi di...

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Carburanti aerei: Commissione Ue, “Le riserve Ue coprono 90 giorni, ma la composizione è nazionale”

Temi più discussi: Caro energia, la Commissione Ue valuta razionamenti di carburante: La crisi sarà lunga; Carburante per gli aerei, cosa succede se finisce? Quanti mesi sono garantiti, quali voli sarebbero da cancellare: i 4 scenari; Bruxelles teme la crisi energetica: la Commissione UE invita a ridurre i viaggi e il consumo di carburante; Quali rischi con la carenza di carburante negli aeroporti europei?.

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Il caro carburanti non si ferma: il diesel supera i livelli record del 19 marzo annullando il taglio delle accise, mentre aumentano anche benzina, Gpl e metano. Intanto emergono criticità nelle scorte di carburante per aerei in diversi aeroporti italiani, alimentando - facebook.com facebook

I prezzi dei carburanti rischiano di volare più degli aerei. In Sicilia, il gasolio resta stabile sopra quota due euro e dieci al litro e la benzina verde ha sfondato di nuovo un euro e ottanta. Il servizio nel tg delle 14 x.com