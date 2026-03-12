Rincaro carburanti | Tetto ai prezzi di Orbán taglio delle accise in Slovenia ispezioni in Francia e monitoraggio in Italia | i Paesi Ue in ordine sparso e i rischi del piano sulle riserve petrolifere

In Europa, diversi paesi adottano misure diverse per fronteggiare il rincaro dei carburanti. Orbán ha imposto un tetto ai prezzi, mentre in Slovenia sono stati approvati tagli alle accise. La Francia ha avviato ispezioni sul mercato, e in Italia si sta monitorando la situazione. La crisi energetica, causata dalla riduzione del traffico petrolifero nello Stretto di Hormuz e dalla crisi in Medio Oriente, ha fatto salire i prezzi di benzina e diesel oltre i due euro.

La crisi energetica innescata dalla crisi in Medio Oriente e dalla drastica riduzione del traffico petrolifero nello Stretto di Hormuz ha riportato i prezzi di benzina e diesel sopra la soglia critica dei due euro in diversi Paesi europei. Mentre il petrolio è tornato nuovamente a superare la soglia dei 100 dollari, la comunità internazionale tenta una risposta coordinata. Con il sostegno politico dei Paesi del G7, l’ Agenzia internazionale dell’energia (Aie) – che definisce la crisi la più grande interruzione di offerta della storia del mercato petrolifero –, è pronta a coordinare il rilascio di riserve strategiche nazionali fino a 400 milioni di barili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rincaro carburanti | Tetto ai prezzi di Orbán, taglio delle accise in Slovenia, ispezioni in Francia e “monitoraggio” in Italia: i Paesi Ue in ordine sparso e i rischi del piano sulle riserve petrolifere Articoli correlati Nessun taglio accise: prezzi carburanti stabili fino al 2026Il vertice dei ministri dell’Economia e delle Finanze dell’Unione Europea ha deciso di escludere qualsiasi intervento sulle accise dei carburanti dal... Venezuela sotto attacco per ordine di Trump, dalla lotta ai narcos alle riserve petrolifere: qual è la strategia degli UsaSale la tensione tra Washington e Caracas in una crisi senza precedenti dopo che il Venezuela ha denunciato una «gravissima aggressione militare... Altri aggiornamenti su Rincaro carburanti Temi più discussi: Prezzi carburanti, quali sono le misure contro i rincari messe in campo dai Paesi europei?; Carburanti: il Portogallo riduce le accise, la Francia vara controlli e l’Ungheria taglia i prezzi; Diesel e benzina aumentano in tutta Europa: gli interventi dei governi; Grecia, premier annuncia tetto al margine di profitto sui carburanti per tre mesi. Aumento dei carburanti, le strategie dei Paesi UE contro i rincariIn Italia il prezzo dei carburanti è appesantito dalle imposizioni fiscali. Dopo i recenti aumenti, anche i Paesi UE adottano strategie per contenere i rincari. money.it Prezzi carburanti, quali sono le misure contro i rincari messe in campo dai Paesi europei?Leggi su Sky TG24 l'articolo Prezzi carburanti, quali sono le misure contro i rincari messe in campo dai Paesi europei? tg24.sky.it Rincaro carburanti, Bernardis: «Mercati instabili e prezzi in aumento mettono sotto pressione il sistema degli sconti» #Goriziano #IlGoriziano x.com Ora sono gli stessi gestori a denunciare un rincaro ingiustificato dei carburanti. Le compagnie petrolifere se ne stanno approfittando https://auto.everyeye.it/notizie/benzina-stelle-consumatori-rivolta-questi-aumenti-non-senso-863256.htmlutm_medium=S - facebook.com facebook