Schianto tra più veicoli in A1 | nove chilometri di coda tra Fidenza e Parma

Un incidente coinvolgendo più veicoli si è verificato questa mattina sull'autostrada A1, al chilometro 94 tra Fidenza e Parma, in direzione Bologna. Attualmente si registrano circa sette chilometri di coda tra i due caselli, a causa dei rallentamenti provocati dallo schianto. Si consiglia di valutare percorsi alternativi e di consultare le informazioni sul traffico prima di mettersi in viaggio.

Uno scontro tra più veicoli lungo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 94 tra Fidenza e Parma in direzione Bologna, sta provocando sette chilometri di coda (alle ore 8) tra i due caselli. Alle ore 8.30 i chilometri di coda sono nove. L'incidente si è verificato poco prima delle ore 7 di giovedì 22 gennaio. Sul posto le ambulanze del 118 e la polizia stradale. Code anche in corrispondenza dell'uscita di Fidenza. Le cause dell'incidente sono in corso di ricostruzione, ci sarebbero alcuni feriti. Entrata consigliata verso Bologna: Parma. Uscita consigliata provenendo da Milano: Fidenza.🔗 Leggi su Parmatoday.it

