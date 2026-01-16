La Roma ha avviato contatti con Niccolò Fortini, giovane esterno sinistro della Fiorentina nato nel 2006, attualmente sotto contratto fino al 2027. La società giallorossa ha manifestato interesse per il giocatore, mentre la Fiorentina non ha ancora definito un eventuale rinnovo. La trattativa è in fase di sviluppo, con la Roma che cerca di anticipare la concorrenza in vista di una possibile transizione.

La Roma ha intensificato nelle ultime ore il pressing su Niccolò Fortini, esterno sinistro classe 2006 di proprietà della Fiorentina, sotto contratto fino al 2027 ma senza un rinnovo definito. I giallorossi si sono mossi con decisione, avviando contatti diretti con l’entourage del giocatore per valutare disponibilità e margini dell’operazione, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza e bloccare uno dei profili giovani più seguiti del momento. Trigoria vede un’opportunità di prospettiva. A Trigoria Fortini è considerato un investimento tecnico e progettuale. Il laterale, cresciuto con un percorso lineare e già maturo per età e letture, viene valutato per caratteristiche e potenziale di crescita, elementi che spingono la Roma a muoversi ora, prima che la situazione contrattuale diventi un catalizzatore per offerte più aggressive, in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma in pressing su Fortini: contatti avviati e concorrenza avvisata

