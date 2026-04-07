Il calcio italiano sta attraversando un periodo difficile, con molti giovani che non riescono a trovare spazio nelle squadre di vertice e il talento che si disperde. Le squadre di alto livello faticano a investire sui giovani e a sviluppare nuovi talenti, mentre il settore giovanile sembra non ricevere le risorse necessarie. La questione della crescita dei giovani calciatori rimane centrale nel dibattito sul futuro del calcio nel paese.

Il talento si perde e i giovani non vengono valorizzati.. Il panorama calcistico italiano continua a interrogarsi sul proprio futuro e il tema della valorizzazione dei giovani resta uno dei più urgenti.. Come sottolinea Tuttosport analizzando i dati del Report Calcio FIGC, il quadro è preoccupante: dieci anni dopo il tesseramento nei club di Serie A, solo una quota minima dei ragazzi tra i 15 e i 21 anni arriva davvero a giocare nel massimo campionato, mentre una parte enorme del bacino si disperde tra categorie inferiori o fuori dal calcio professionistico.. Lo stesso quotidiano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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17 domande sul calcio italiano per uscire dalla crisiL'unica cosa più frustrante della mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali è affrontare il dibattito del giorno dopo.

Calcio italiano in crisi: FIGC ignora allarmi, Champions e NazionaleIl calcio italiano si trova a un bivio cruciale, mentre la FIGC sembra ignorare i segnali d’allarme che arrivano dai campi europei.

Calcio italiano in crisi: di chi è la colpa

Temi più discussi: Il calcio italiano è in crisi?; Italia fuori dai Mondiali, Caracciolo: Calcio italiano in crisi, sistema allo sbando; Fallimento Italia, parlano i 'grandi azzurri': da Baresi a Dossena, la ricetta per uscire dalla crisi; Il calcio italiano in crisi, la ricetta di De Laurentiis: Serie A a 16 squadre e più tempo per la Nazionale.

Ma quindi, come si cambia questo calcio italiano?Il calcio italiano è in crisi, almeno in alcuni ambiti, e di certo è messo peggio rispetto ad altri paesi europei e rispetto a com’era messo trent’anni fa. La Nazionale maschile non andrà ai Mondiali ... ilpost.it

Marotta: Linciaggio vergognoso contro Bastoni. Crisi calcio italiano, ecco la mia domandaMarotta ha parlato prima di Inter-Roma: da Bastoni alla crisi del calcio italiano ecco le parole del presidente nerazzurro ... interlive.it

FINE DEL CALCIO ITALIANO Oggi in UDINESE vs COMO un solo giocatore ITALIANO ( Zaniolo ) in campo Nessun giocatore italiano nemmeno subentrato dalla panchina, entrambi gli allenatori stranieri, proprietari dei club stranieri. Chiediamo ai nostri letto - facebook.com facebook

La lezione di Chivu contro il clima tossico nel calcio italiano Basta esaltare momenti negativi E ricordarsi del bello di giocare Segui il postpartita di #InterRoma LIVE ORA con #Fuoriclasse powered by Haier su #DAZN x.com