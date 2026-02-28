Calcio italiano in crisi | FIGC ignora allarmi Champions e Nazionale

Il calcio italiano attraversa un momento difficile, con la FIGC che non sembra prestare attenzione ai segnali di crisi provenienti dalle competizioni europee e dalla Nazionale. Nonostante le sfide evidenti, le istituzioni calcistiche italiane continuano a mantenere un atteggiamento di non intervento, lasciando invariati i problemi che affliggono il movimento. La situazione resta tesa e aperta a ulteriori sviluppi.

Il calcio italiano si trova a un bivio cruciale, mentre la FIGC sembra ignorare i segnali d’allarme che arrivano dai campi europei. Con i calendari sempre più intasati e una competitività in calo, la proposta di ridurre la Serie A a 18 squadre rimane lettera morta, mentre la federazione punta a mantenere 20 squadre in massima serie. Intanto, l’Atalanta è l’unica rappresentante italiana agli ottavi di Champions League, mentre Inter, Juventus e Napoli hanno già fatto le valigie. La situazione è critica: solo l’Atalanta resiste negli ottavi di Champions League, mentre Inter, Juventus e Napoli sono state eliminate. La Juventus ha sfiorato un’impresa contro il Galatasaray, ma i numeri parlano chiaro: i top club turchi possono permettersi ingaggi che per le società italiane sono quasi impossibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Champions, delusione Napoli e nessuna squadra italiana tra le prime otto: la crisi del calcio italiano

Calcio Italiano: meno salti di categoria, FIGC studia tagli fiscaliRiforma del Calcio Italiano: la FIGC punta a stabilizzare il sistema tra campo e finanza.

Aggiornamenti e notizie su Calcio italiano.

Temi più discussi: Finita la sbornia delle Olimpiadi, torna l’amara realtà del calcio italiano: rischiamo la peggior…; Il paradosso dello sport in Italia, dove vince chi fa da sè; Spalletti, la Juve come l'Italia: c'è il rischio che gli sfugga di mano...; Crisi Champions: il ceto medio della Dea meglio della aristocrazia di Inter e Juve.

Il calcio italiano in Europa non fa più paura: tra macerie Champions e speranze minoriLa settimana europea ha evidenziato la crisi del calcio italiano: tre sconfitte in Champions League, ma Bologna e Fiorentina tengono viva la bandiera tricolore ... lifestyleblog.it

Il calcio italiano rischia la debacle in Champions, la ricca Inghilterra invece domina (aveva ragione Andrea Agnelli)L'Italia rischia di ritrovarsi con nessuna squadra agli ottavi di finale di Champions League, mentre l'Inghilterra con tutti e sei i club. ilnapolista.it

Auguri, "Mito" Dino Zoff! Oggi festeggiamo 84 anni di una leggenda assoluta. Se il calcio italiano ha un volto di serietà, classe e trionfo, è sicuramente il suo. Per noi della Lazio, Dino non è stato solo un nome sul tabellino, ma un pilastro fondamentale - facebook.com facebook

#Boniek: "Calcio italiano in crisi Ma va. L' #Inter ha deluso, ma l'anno scorso l' #Inter era in finale di #Champions" x.com