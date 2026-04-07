Calabria 6 milioni per portare 2000 studenti a studiare in Europa

La Regione Calabria ha stanziato sei milioni di euro con l’obiettivo di favorire la mobilità internazionale degli studenti delle scuole secondarie. Il finanziamento mira a coinvolgere circa 2000 studenti in programmi di studio e scambi in Europa, promuovendo l’apprendimento delle lingue straniere e rafforzando l’integrazione europea. Il bando è stato recentemente aperto e prevede diverse opportunità di mobilità per i giovani iscritti nelle scuole della regione.

La Regione Calabria investe sei milioni di euro per potenziare l’apprendimento delle lingue straniere e l’integrazione europea degli studenti delle scuole secondarie attraverso un nuovo bando di mobilità internazionale. L’iniziativa, presentata oggi a Catanzaro, mira a migliorare le prospettive occupazionali e l’inclusione sociale dei giovani calabresi. L’obiettivo è permettere a circa duemila ragazzi di studiare all’estero in nazioni come Germania, Spagna, Francia, Malta, Irlanda e Gran Bretagna. Il progetto è stato illustrato dall’assessora all’Istruzione Eulalia Micheli insieme a Loredana Giannicola, che guida l’Ufficio scolastico regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, 6 milioni per portare 2000 studenti a studiare in Europa Competenze linguistiche e certificazione QCER: la Regione Calabria stanzia 6 milioni per i soggiorni studio formativi degli studentiLa Regione Calabria investe sei milioni di euro per pagare viaggi formativi gratuiti in Europa agli studenti delle scuole statali L'articolo . Guerra USA-Israele: 2000 obiettivi colpiti, l’EuropaLa guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran sta già travalicando i confini regionali, minacciando di trasformarsi in una crisi continentale per... Temi più discussi: In Calabria 6 milioni per accrescere le competenze linguistiche a scuola; Competenze linguistiche e certificazione QCER: la Regione Calabria stanzia 6 milioni per i soggiorni studio formativi degli studenti; Calabria, bando da 6 milioni per studiare all’estero: Micheli lancia il piano per potenziare le competenze linguistiche degli studenti; Calabria, 6 milioni per studiare le lingue all’estero: opportunità per 2mila studenti. Competenze linguistiche e certificazione QCER: la Regione Calabria stanzia 6 milioni per i soggiorni studio formativi degli studentiLa Regione Calabria investe sei milioni di euro per pagare viaggi formativi gratuiti in Europa agli studenti delle scuole statali ... orizzontescuola.it In Calabria 6 milioni per accrescere le competenze linguistiche a scuolaPer promuovere anche cittadinanza europea, inclusione e occupabilità. La misura è rivolta alle scuole medie e alle superiori ... ilsole24ore.com Rivolge l'ennesimo appello l’Associazione emodializzati dialisi e trapianto, che tramite il suo referente in Calabria, lancia l'allarme sull'aumento dei malati in regione e la carenza di personale dedicato - facebook.com facebook Aeroporto senza cherosene, l’alert a Brindisi. Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara x.com