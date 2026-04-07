Caffè il Palcoscenico giovedì 9 aprile Musica criminale

Giovedì 9 aprile alle 18 si terrà al Caffè il Palcoscenico l’evento “Musica criminale”, inserito nella tredicesima edizione del Jam - Jazz Appreciation Month Livorno 2026. L’evento è promosso dal Comitato Unesco Jazz Day Livorno e patrocinato dal Comune. La serata proporrà un percorso tra parole e musica, inserendosi nel calendario delle iniziative dedicate al jazz e alla musica dal vivo nella città.

Per la tredicesima edizione del Jam - Jazz Appreciation Month Livorno aprile 2026, a cura del Comitato Unesco Jazz Day Livorno, con il patrocinio del Comune di Livorno, giovedì 9 aprile, alle 18 al Caffè il Palcoscenico, appuntamento con “Musica criminale”, un percorso tra parole e musica, dall'opera da tre soldi di Bertolt Brecht alla Drama gangster, passando per le canzoni della Mala partendo dal romanzo La Banda dei Musi Neri (Edizioni Erasmo 2025) scritto da Maurizio Mini. Idea di Maurizio Mini, con Claudio Monteleone, voce, Gabriele Quirino alla tromba. Francesco Carone alle tastiere. Intervento musicale di Pardo Fornaciari. Coordinatore Andrea Pellegrini. 🔗 Leggi su Livornotoday.it jazz ma non solo: musica dal vivo all’euphoria di sesto san giovanni da giovedì 23 aprileMILANO - Si chiama Euphoria live music collection il nuovo ciclo di concerti organizzati dal ristorante Euphoria di Sesto San Giovanni, in via Gian... The Vanishing | Critical Role | Campaign 4, Episode 20 Temi più discussi: Caffè il Palcoscenico, giovedì 9 aprile Musica criminale; Festival musicale Hit Giovani | Canzone d’autore 2026 II edizione; Il Bar Teatro di Villa Potenza è pronto a farci spettinare: venerdì 3 aprile salgono sul palco i Rkids, sabato 4 aprile Barbara e i T Odio, gli Stuff Enuff aprono la serata - Marcheinfinite Il Bar Teatro di Villa Potenza è pronto a farci spettinare: venerdì 3 aprile salgon; Teatro Gourmet nella Sala Set del Politeama. Caffè il Palcoscenico, giovedì 9 aprile Musica criminalePer la tredicesima edizione del Jam - Jazz Appreciation Month Livorno aprile 2026, a cura del Comitato Unesco Jazz Day Livorno, con il patrocinio del Comune di Livorno, giovedì 9 aprile, alle 18 al Ca ... livornotoday.it A qualcuno piace...jazz, giovedì 2 aprile il concerto al Caffè Il PalcoscenicoIl primo appuntamento, giovedì 2 aprile, dalle 18.15 alle 20.15, con A qualcuno piace…jazz (ispirato al musical A qualcuno piace caldo in scena al Teatro Goldoni la sera stessa) con il Duo Antonio ... livornotoday.it Torta tiramisù Ingr.Savoiardi bagnati nel caffè amaro, crema al mascarpone Ingr.per la decorazione cacao amaro, panna un cucchiaio di zucchero e mezzo cucchiaio di caffè solubile - facebook.com facebook Caffè Corretto del 7 aprile 2026: gomme forate sulla 131 Dcn, mistero sulle cause x.com