Mercoledì 8 aprile alle 21:00, il circolo Arci di via Roma a Suvereto ospiterà la presentazione del nuovo libro di Renato Bianchi. L’evento si svolgerà nella sede del circolo, dove l’autore discuterà delle tematiche trattate nel suo ultimo lavoro, focalizzandosi sulla relazione tra caccia e memoria. La serata offrirà l’opportunità di conoscere più da vicino il contenuto del libro e di ascoltare l’autore.

Renato Bianchi presenta il suo nuovo libro a Suvereto mercoledì 8 aprile alle 21:00, presso il circolo Arci di via Roma 6. Il volume esplora il legame tra caccia, territorio e memoria sociale. L’opera, intitolata Falco ti brucia la casa! Dalla gelata del 1956 alla caccia che vorrei, non è un semplice manuale tecnico. Si tratta di un percorso che intreccia l’arte venatoria con testimonianze personali e legami affettivi profondi. L’autore è nato a Campiglia nel 1951 in una famiglia di contadini. La sua traiettoria professionale riflette le trasformazioni della zona: ha lavorato come operaio industriale, macellaio, operatore per il turismo e si è impegnato nell’associazionismo locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia e memoria: Renato Bianchi svela l’anima di Suvereto

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