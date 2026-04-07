A Custonaci sono cominciate le riprese della serie televisiva internazionale The Emperor’s Stone, realizzata grazie alla collaborazione tra Rai, ZDF e France TV. La produzione coinvolge il set locale e si svolge in varie location della zona, con l’obiettivo di portare sullo schermo un racconto che unisce diverse nazionalità. La serie, che rientra nel progetto di produzione cinematografica europeo, vede un team di professionisti lavorare sul campo da alcune settimane.

A Custonaci sono iniziate le riprese di The Emperor’s Stone, una serie televisiva di respiro internazionale che vede l’impegno coordinato di Rai, ZDF e France TV. La produzione, diretta dalla regista britannica Alice Troughton, ha scelto il territorio trapanese per dare vita a una storia di avventure e tesori. Il progetto ha trovato spazio nel palinsesto europeo dopo aver vinto il bando per i progetti del 2022 dell’Alleanza Europea. Tale iniziativa era stata lanciata nel 2018 proprio da ZDF, Rai e France Télévisions con l’obiettivo di finanziare opere innovative e di alta qualità tecnica. La trama ruota attorno a Théo Levasseur, un moderno ricercatore di tesori che decide di seguire le tracce lasciate dal diario di Olivier La Buse Levasseur, suo antenato e celebre pirata francese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia al tesoro a Custonaci: gira la serie The Emperor’s Stone

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