Pragmatic Play ha lanciato la slot Rolling In Treasures, un gioco ambientato in una miniera dove il giocatore cerca di trovare tesori nascosti. La slot presenta un tema minerario e include simboli legati all’estrazione di minerali e pietre preziose. La meccanica di gioco si basa su rulli e linee di pagamento, con possibilità di ottenere vincite attraverso combinazioni specifiche.

Con la slot Rolling In Treasures di Pragmatic Play, il giocatore scende nelle profondità di una miniera a caccia di tesori. Oro e gemme preziose sono a portata di mazza e piccone, specie se la fortuna è d’accordo. Vediamo come giocare e dove trovare la demo del titolo. La slot Rolling In Treasures proietta il giocatore in un’avventura dorata, nel ventre di una miniera ricca d’oro e di altri tesori. Per trovarli bisogna scavare e sperare nella Dea bendata. Per fortuna, non si suda: è un gioco! Eppure, la sensazione di trovarsi nei panni di un minatore è forte. Merito della griglia 6x5, che ospita simboli a tema quali lanterne, picconi, gemme ed elmetti protettivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Slot Rolling In Treasures, Pragmatic apre la caccia al tesoro

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