Slot Rolling In Treasures Pragmatic apre la caccia al tesoro
Pragmatic Play ha lanciato la slot Rolling In Treasures, un gioco ambientato in una miniera dove il giocatore cerca di trovare tesori nascosti. La slot presenta un tema minerario e include simboli legati all’estrazione di minerali e pietre preziose. La meccanica di gioco si basa su rulli e linee di pagamento, con possibilità di ottenere vincite attraverso combinazioni specifiche.
Con la slot Rolling In Treasures di Pragmatic Play, il giocatore scende nelle profondità di una miniera a caccia di tesori. Oro e gemme preziose sono a portata di mazza e piccone, specie se la fortuna è d’accordo. Vediamo come giocare e dove trovare la demo del titolo. La slot Rolling In Treasures proietta il giocatore in un’avventura dorata, nel ventre di una miniera ricca d’oro e di altri tesori. Per trovarli bisogna scavare e sperare nella Dea bendata. Per fortuna, non si suda: è un gioco! Eppure, la sensazione di trovarsi nei panni di un minatore è forte. Merito della griglia 6x5, che ospita simboli a tema quali lanterne, picconi, gemme ed elmetti protettivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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