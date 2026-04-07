Recenti studi evidenziano come i residui di sostanze chimiche presenti nei detersivi per il bucato possano rimanere nelle fibre dei vestiti, causando irritazioni cutanee. La presenza di queste sostanze può rappresentare un rischio per la salute della pelle, soprattutto in presenza di sensibilità o allergie. Le sostanze chimiche vengono spesso utilizzate nelle formulazioni dei detersivi, ma possono persistere nei tessuti anche dopo il lavaggio.

La salute cutanea dipende anche dalla scelta dei detersivi per il bucato, poiché residui di sostanze chimiche nei tessuti possono scatenare irritazioni. Stefano Francescato, esperto del dipartimento R&D di Unifarco che ha collaborato con l’Università di Padova, evidenzia come la cura della pelle non si limiti ai trattamenti cosmetici ma includa la gestione domestica. Sempre più persone modificano le proprie abitudini di lavaggio a causa di allergie o dermatiti. Questo scenario ha dato vita ai prodotti dermocompatibili, formulati per preservare l’equilibrio della cute e rispettare i tessuti. Il rischio invisibile tra le fibre dei vestiti. Chi soffre di barriera cutanea alterata o è soggetto a reazioni atopiche deve prestare attenzione a ciò che resta sugli indumenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bucato e pelle: i pericoli invisibili tra le fibre dei vestiti

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