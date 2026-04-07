Durante i Campionati Nazionali under 26 di Bridge, le gemelle Pelaggi e le sorelle Dalpozzo hanno gareggiato nella categoria a squadre Agonisti. Annachiara e Maddalena Pelaggi hanno ottenuto il primo posto, vincendo il titolo italiano insieme a Federica e Valentina Dalpozzo. La competizione si è svolta nel rispetto delle regole stabilite dal regolamento ufficiale del torneo.

Annachiara e Maddalena Pelaggi hanno conquistato il titolo italiano a squadre Agonisti nei Campionati Nazionali under 26 di Bridge, gareggiando insieme a Federica e Valentina Dalpozzo. Il successo è arrivato grazie alla performance della rappresentativa Dal Pozzo-Bridge Bologna Rastignano. Le quattro giovani atlete, che hanno un’età compresa tra i 22 e i 24 anni, hanno dimostrato una preparazione tecnica di altissimo livello nella categoria Agonisti-Campioni. Mentre le sorelle Dalpozzo sono legate all’Associazione Bridge Rastignano, le gemelle Pelaggi appartengono all’Associazione Nicola Ditto di Reggio Calabria. Questo legame tra diverse realtà associative ha permesso la creazione di un team estremamente competitivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bridge Under 26: trionfo d’oro per le gemelle Pelaggi e le Dalpozzo

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