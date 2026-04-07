Brianza senza sbarre | i nuovi sottopassi per sbloccare il traffico

Le amministrazioni di Seveso, Seregno e Besana stanno lavorando alla rimozione dei passaggi a livello, con l’obiettivo di migliorare la circolazione nelle loro aree. Sono in fase di progettazione nuovi sottopassi destinati a sostituire le barriere attuali. Questa operazione mira a ridurre gli intoppi nel traffico e a facilitare gli spostamenti quotidiani dei cittadini. I lavori sono ancora in fase di pianificazione e non sono stati ancora avviati.

Le amministrazioni di Seveso, Seregno e Besana stanno pianificando l’eliminazione dei passaggi a livello per sbloccare la viabilità urbana in Brianza. L’obiettivo è sostituire le barriere ferroviarie con sottopassi e ponti per eliminare le code e migliorare il collegamento tra i quartieri. Il degli interventi si sposta ora verso i nodi critici dove i binari tagliano in due i centri abitati. Mentre l’attenzione pubblica è stata assorbita dalla Pedemontana, emerge la necessità di risolvere i colli di bottiglia locali che paralizzano il traffico automobilistico quotidiano. A Seveso l’operazione è già in fase avanzata, con cantieri che stanno ridisegnando l’assetto di corso Marconi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brianza senza sbarre: i nuovi sottopassi per sbloccare il traffico Rieti: sbarre bloccate, traffico paralizzato in piazza TevereIl traffico nella zona di piazza Tevere a Rieti è bloccato da un passaggio a livello con le sbarre abbassate. Pioggia senza sosta su Bari e provincia: sottopassi monitorati e strade invase dal fango in alcune zoneSi moltiplicano le segnalazioni di disagi nell'intera area metropolitana dopo le piogge intense degli ultimi giorni: pattuglie della polizia... Si parla di: Parcheggio a pagamento a Carate Brianza: Solo il 14% di utilizzo, il posteggio è un flop. Tutti in coda alle sbarre. Fino a 90 minuti d’attesa ai due passaggi a livelloUn passaggio a livello abbassato per più di un’ora e mezza. La città divisa in due, il sindaco Alberto Rossi furibondo ha scritto a Rfi (Rete ferroviaria italiana) per manifestare tutto il suo ... ilgiorno.it Monza, il capolinea dei bus e quella sbarra sparita che fa arrabbiare gli autistiMonza, 13 ottobre 2025 – Il problema è noto da mesi. Capolinea degli autobus in via Pergolesi, a due passi dall’Ospedale San Gerardo. Un punto nevralgico, da cui transitano ogni giorno migliaia di ... ilgiorno.it