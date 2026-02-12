Corinaldo taglia l’IRPEF e destina oltre un milione per i servizi | famiglie e imprese al centro

Corinaldo elimina le tasse sull’Irpef e mette più di un milione di euro a disposizione di famiglie e imprese. La giunta annuncia investimenti importanti per migliorare i servizi, riqualificare il patrimonio storico e avviare nuovi progetti legati a turismo, ambiente e sociale. La strada è aperta per un futuro più sostenibile e vicino alle esigenze dei cittadini.

La giunta Aloisi definisce le linee per il biennio: equità contributiva, attenzione ai redditi più bassi e nuove risorse per opere pubbliche, politiche sociali e ambiente CORINALDO – Riduzione della pressione fiscale, investimenti per oltre un milione di euro sui servizi, riqualificazione del patrimonio storico e nuove progettualità su turismo, ambiente e sociale: sono questi i punti cardine della programmazione finanziaria per il prossimo biennio della giunta Aloisi, con famiglie e attività economiche al centro delle scelte amministrative. «Corinaldo - spiega l'assessore al Bilancio Sara Bettini - manterrà tariffe e imposte comunali tra le più contenute della vallata con l'IMU invariata, mentre l'addizionale comunale IRPEF è strutturata in base a scaglioni ISEE.

