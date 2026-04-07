Nel 2026, è possibile richiedere un bonus per l'acquisto di porte blindate, che permette di recuperare una parte delle spese sostenute. La misura mira a incentivare la sicurezza delle abitazioni e si applica a chi decide di installare porte blindate nuove. Per accedere al beneficio, bisogna seguire specifiche procedure e rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente. La richiesta può essere presentata attraverso le modalità indicate dalle autorità competenti.

Rendere la propria casa più sicura ha un costo, ma nel 2026 una parte di quella spesa si può recuperare. Il Bonus porte blindate rientra nel più ampio Bonus sicurezza, che a sua volta fa parte del Bonus ristrutturazioni. Un meccanismo un po’ articolato sulla carta, ma nella pratica abbastanza accessibile, a patto di conoscere le regole e seguirle con attenzione. Cos’è il Bonus porte blindate 2026: rientra nel Bonus Sicurezza. Il Bonus sicurezza 2026 torna utile perché dà la possibilità di detrarre dall’Irpef una parte delle spese sostenute per interventi che si pongono come obiettivo quello di aumentare la protezione dell’abitazione; la detrazione viene recuperata in dieci anni, attraverso la dichiarazione dei redditi, in rate annuali di pari importo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bonus porte blindate 2026, come funziona e come richiederlo

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