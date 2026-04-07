Bonus bollette da 115 euro via ai pagamenti automatici | chi lo riceve subito e il nodo Isee che può bloccarlo anche a Messina

Da oggi partiranno le prime erogazioni del bonus bollette da 115 euro, un aiuto destinato alle utenze domestiche per fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia. I pagamenti automatici sono stati avviati e chi ha i requisiti riceverà il contributo senza dover presentare domanda. Tuttavia, il riconoscimento potrebbe essere bloccato in presenza di un indicatore Isee superiore a una certa soglia, anche a Messina.

Stanno per arrivare le prime tranche del bonus bollette. Le erogazioni del contributo straordinario di 115 euro contro il caro energia sono ufficialmente pronte per le utenze domestiche. La misura, istituita dal cosiddetto "Decreto bollette" ha ricevuto il via libera definitivo da parte di Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con un provvedimento adottato lo scorso 19 marzo. Lo sconto verrà applicato in automatico, in un'unica soluzione, nella prima fattura utile successiva a tale data, offrendo un sollievo economico immediato alle famiglie sotto pressione per l'aumento dei prezzi di gas e luce. L'agevolazione è destinata esclusivamente alle forniture di energia elettrica e non richiede la presentazione di alcuna domanda. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Il bonus bollette 2026 è confermato per famiglie con ISEE fino a 9.796€ (o 20.000€ per famiglie con almeno 4 figli a carico), con sconto automatico in fattura previa presentazione della DSU. La soglia ISEE è stata leggermente alzata rispetto al 2025. Previsto - facebook.com facebook

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