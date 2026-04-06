Chi riceve il bonus da 115 euro sulle bollette e quando

Da today.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prime tranche del bonus da 115 euro destinato alle bollette energetiche stanno per essere distribuite alle utenze domestiche. Il contributo straordinario contro il caro energia sarà erogato nelle prossime settimane, seguendo le modalità previste dalle autorità competenti. La misura riguarda le famiglie che hanno presentato domanda e soddisfano i requisiti richiesti, con l’obiettivo di alleviare i costi legati ai consumi energetici.

Il contributo è una forma di sostegno che allevia, in parte, le pressioni su famiglie e consumatori in un periodo di aumenti straordinari dei prezzi di luce e gas, fondamentale l'Isee: cosa c'è da fare Stanno per arrivare le prime tranche del bonus bollette. Le erogazioni del contributo straordinario di 115 euro contro il caro energia sono ufficialmente pronte per le utenze domestiche. La misura, istituita dal cosiddetto "Decreto bollette" ha ricevuto il via libera definitivo da parte di Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con un provvedimento adottato lo scorso 19 marzo. Lo sconto verrà applicato in... 🔗 Leggi su Today.it

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